Avatar 2 - El Camino del Agua: la secuela de James Cameron finalmente llega a las salas

Hace más de 10 años, que la primera entrega de Avatar llegaba al público para causar una revolución gracias a sus efectos visuales que, en sintonía con la trama, hicieron que el público la recibiera con gran aceptación y se quedara con ganas de más.

La historia a manos del director canadiense, James Cameron, se tornó en la favorita de muchos. Durante más de una década, los fans del filme se cuestionaban si llegaríamos a ver una segunda parte de esta emblemática historia que llego a convertirse en unas de las creaciones más reconocidas del cineasta.

Su secuela estrena hoy jueves 15 de diciembre y estos son algunos detalles de Avatar: The Way of Water.

Lo que en un momento llegó a parecer imposible, finalmente se está hizo realidad. La secuela de lo que pasó a la a ser la película más taquillera en la historia del cine, recaudando alrededor de 2,906 millones de dólares tras su estreno, llegó a las salas de todo el país. La esperada entrega nos permitirá tener una continuación de la película original así que prepará los pochoclos y disfruta de los paisajes de Pandora.

Avatar: The Way of Water conservará la magia de la primera edición y contará con la participación de miembros del elenco original, así como nuevos miembros que se unen a esta ocasión, aquí te mostramos quiénes serán parte del proyecto. Zoe Saldana, Sam Worthington y Sigourney Weaver vuelven en sus roles protagónicos, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

Desde su supuesto estreno en 2015, mismo que se ha ido retrasando debido a complicaciones de la laboriosa producción que se requiere, esta historia nos adentra a la vida de Jake y Neytiri, quienes ahora tienen una familia y enfrentan problemas un tanto humanos. Dentro de la trama, se espera que podamos conocer más sobre Pandora y su historia, así como los conflictos en los que se encuentra la familia tras verse obligada a dejar su hogar atrás para emprender una aventura en territorios desconocidos, en los que el agua será un innegable elemento que, junto al enfrentamiento por la aparición de un nuevo clan, pondrá a prueba sus habilidades físicas y emocionales.

La historia es esencialmente la misma de la primera parte: Jake Sully (Sam Worthington), ya asimilado como habitante de Pandora (la idea del avatar está casi descartada en esta nueva Avatar) y acompañado por su familia formada por la princesa guerrera Neytiri (Zoe Saldaña) y sus cuatro hijos, defiende a su raza y hogar adoptivos de la corporación humana que representa la codicia infinita, el desprecio por la armonía de la naturaleza y la muerte. Antes de volver a enfrentar este destino, Jake y su familia abandonan los bosques donde vivían y escapan hacia islas tropicales en el océano donde los protagonistas vuelven a ser, precisamente, peces fuera del agua.

Otra vez deben aprender las costumbres nativas, mientras Cameron se toma su tiempo para mostrarnos con detalle este nuevo aspecto del planeta que, sin embargo, no es tan distinto del que nos presentó originalmente. El fondo del mar, con sus criaturas fosforescentes, sus depredadores imparables, su frondosa vegetación submarina, en fin, con esa exuberancia de la vida que caracteriza a Pandora y que, gracias al perfecto 3D, parece saltar de la pantalla, luce igual al ecosistema que ya conocíamos, solo que con un mayor porcentaje de humedad.