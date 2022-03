Así fue la reacción de Jada Pinkett Smith al golpe que su marido le dio a Chris Rock

Will Smith abofeteó a Chris Rock luego de que el comediante hiciera un chiste de mal gusto sobre la apariencia de su esposa, Jada Pinkett Smith, en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022. La conmoción se adueñó del mundo del espectáculo y todo el mundo se hizo eco del episodio, inédito en Hollywood hasta el momento.

Las voces de todos los implicados llegaron con el correr de los días, pero hasta el momento nadie había visto cómo fue la reacción de la destinataria de la broma que desató el escándalo.

Este jueves, un nuevo video tomado desde una posición con un ángulo distinto al de las cámaras que transmitieron el evento se viralizó en redes sociales. Se trata de algún espectador presente en la gala de premiación que registró la escena e incluyó en su cuadro a Pinkett Smith. El video inicia justo después de que Rock recibe el manotazo de Smith, es decir, unos segundos después de que Jada pusiera cara de disconformidad por la broma.

El autor de la filmación escribió arriba "Díganme qué piensan!!!".

Como se puede ver en las imágenes difundidas inicialmente en la red social TikTok, la actriz y empresaria no se mueve demasiado al presenciar el golpe que su marido le da al presentador. No obstante, cuando Chris Rock dice "Wow, Will Smith acaba de golpearme", la esposa del agresor se inclina hacia adelante con un gesto de estar riendo.

En ese momento, Smith grita la ya célebre frase "Quita la boca de mi mujer de tu maldita boca" y Pinkett Smith gira la cabeza hacia su marido. Luego mueve la mirada un par de veces siguiendo el intercambio entre los protagonistas del incómodo momento, hasta que finalmente se queda con la vista fija en Chris Rock, quien se las arregla para continuar con la presentación.