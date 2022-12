Así es la nueva película de Timothée Chalamet, un drama romántico sobre caníbales

La primera vez que Timothée Chalamet trabajó de la mano de Luca Guadagnino fue en el drama romántico homosexual ambientado en los años 80, Call Me by Your Name. Una historia con la que todo el mundo tuvo que ver; sobre todo por su tema central, una relación entre dos hombres con una gran diferencia de edad, entre otros detalles. Ahora, después de cinco años vuelven a unirse con Bones and All, un drama romántico de terror, centrado en el canibalismo.

Al estilo de un viaje por carretera, la historia es una adaptación de la novela homónima de Camille DeAngelis, publicada en 2015. Además del intérprete franco-estadounidense, el protagónico también incluye a Taylor Russell, conocida principalmente por integrar el elenco de Perdidos en el espacio.

“Marel Yearly (Russell) emprende un viaje a través del país para encontrar a su padre, al que nunca conoció, a la vez que busca comprender por qué siente la necesidad de matar y devorar a las personas que la aman”; describe su sinopsis oficial.

Bones and All está de estreno en los Estados Unidos y ya logró posicionarse dentro del Top 100 de las mejores películas de 2022. Asimismo, todo el mundo está hablando de ella, sobre todo la crítica especializada, que se divide en reacciones excelentes, regulares y deficientes. Conoce un poco de ellas a continuación.

“Una historia rebosante de extraordinario romanticismo. El resultado es una oda a la entrega a los seres queridos: con huesos y todo”, aseguró The Playlist. “Un desgarrador banquete de brillantez. Bones And All es una película extravagante y escandalosa: aterradora, despiadada y sorprendente en su retorcido idealismo romántico”, fue lo que dijo The Guardian.

“Guadagnino y Kajganich no han planteado una trama urgente ni revelaciones sorprendentes. Es cierto que ha hecho una película distintiva y audazmente perversa, pero no hay mucha sustancia”, sentenciaron en la BBC y Vanity Fair dijo: “Tiene sus méritos, pero la película se queda más bien como plato de acompañamiento en el festín cinematográfico de Guadagnino”.

Una de las reacciones que no pasó desapercibida fue la de Variety, por parte de Owen Gleiberman. “Muy aburrida. El canibalismo aquí no tiene ningún significado superior (o inferior), ninguna importancia más allá de sí mismo. No significa nada. Una de las road movies más incompletas, vacías y confusas que recuerdo”; aseveró.