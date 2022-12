Argentina 1985 fue nominada a los premios Globos de Oro

La película Argentina, 1985 quedó nominada a los premios Globos de Oro en la categoría mejor film de habla no inglesa y avanza un casillero más en su carrera por el Oscar para 2023.

En su categoría, el film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani compite con varios pesos pesado: Sin novedad en el frente (Alemania), Close (Francia), Decision to Leave (Corea) y RRR (India).

La ceremonia de los Globos de Oro volverá a transmitirse después de algunas polémicas y tras el freno de la pandemia, el próximo 10 de enero de 2023. Será la edición 80 de los galardones entregados por la Asociación de periodistas de espectáculos de los Estados Unidos.

A principios de diciembre, Argentina, 1985 había tenido otra gran noticia dentro de los festivales internacionales más prestigiosos. Fue seleccionada para competir como mejor película iberoamericana en los Premios Goya, los galardones que da la industria del cine de España.

La ceremonia en la que se revelará si podrá imponerse en esta nominación de la edición 37 de los Premios Goya se llevará adelante el 11 de febrero de 2023 en Sevilla, España.

“Argentina, 1985″, camino a los Premios Oscar

En septiembre, la película protagonizada por Ricardo Darín fue preseleccionada por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir en la próxima entrega de los Premios Oscar y representar al país.

La última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014. En 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, fueron las dos producciones nacionales que ganaron la estatuilla.

Para saber si Argentina, 1985 finalmente estará en el Dolby Theatre el 12 de marzo, habrá que esperar hasta las 24 de enero de 2023, cuando se darán a conocer los cinco títulos extranjeros que estarán en la gala.

Cuáles son las películas y series nominadas a los Premios Globos de Oro 2023

Boicoteada por las principales estrellas de Hollywood tras algunas denuncias de corrupción en la entidad que entrega los Premios Globos de Oro, la ceremonia volverá con todo en el 2023. Por eso, este lunes, anunciaron las nominaciones.

Entre las películas de drama seleccionadas aparecen Avatar: El camino del agua, Elvis, The Fabelmans, Tár y Top Gun: Maverick. Por el lado de las comedias o musicales quedaron nominadas Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery y Triangle of Sadness.

Con respecto a la televisión, entre las series de comedia o musicales competirán Abbott Elementary, El oso, Hacks, Only Murders in the Building y Merlina, mientras que entre las ficciones de drama, las favoritas son Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark y Severance.