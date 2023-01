"Argentina, 1985": dónde ver la entrega de los Critics Choice Awards

"Argentina, 1985" viene de consagrarse en los Globos de Oro el martes pasado y este domingo tendrá la posibilidad de sumar un nuevo galardón de renombre internacional en los Critics Choice Awards. La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzini esta nominada a Mejor Película Extranjera.

Este domingo 15 de enero desde las 21 hs, TNT y HBO Max transmitirán en vivo la 28ª entrega de los Critics Choice Awards. La reconocida premiación que distingue a los mejores logros cinematográficos, televisivos y de streaming, será conducida por la actriz, presentadora y comediante estadounidense Chelsea Handler desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y contará con comentarios en vivo para América Latina de los presentadores mexicanos Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento. Además, tendrá una cobertura digital especial en las redes sociales de TNT.

Argentina, 1985 de Santiago mitre volverá a enfrentarse a Sin novedad en el frente, Close, RRR y Decision to Leave, además de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Entre los presentadores y premios especiales que serán parte de la gala, Michelle Pfeiffer subirá al escenario para honrar a Jeff Bridges con el premio a la Trayectoria, mientras que Kate Hudson presentará el SeeHer Award a Janelle Monáe. Otros presentadores serán Benjamin Bratt, Quinta Brunson, Cedric the Entertainer, Misha Collins, Claire Danes, Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Eve Hewson, Jude Hill, Tyler Hoechlin, Sharon Horgan, Sarah Hyland, Troy Kotsur, Diego Luna, Natasha Lyonne, Ebon Moss-Bachrach, Aubrey Plaza, Jean Smart, Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Elizabeth Tulloch, Kerry Washington, Jeremy Allen White, y muchos más.

Los Critics Choice Awards son organizados anualmente por la Critics Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá que representa a más de 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento. Los galardones reconocen a las mejores producciones del cine, la TV y el streaming e históricamente, son el indicador más preciso de las nominaciones a los premios Oscar.

Vale recordar, además, que la película de Mitre quedó entre las quince preseleccionadas para el rubro internacional de los Oscar tras haber pasado el primer corte eliminatorio (las llamadas “shortlist”). Y, atención, porque el periodo de votación para la conformación final de las ternas inicia este jueves y culmina el martes 17: no es descabellado imaginar que algunos académicos puedan, sino inclinarse por Argentina, 1985, sí al menos tenerla fresca en su cabeza, un detalle nada menor en una etapa donde el lobby de los estudios juega un rol preponderante y cada detalle puede marcar la diferencia.

El jueves 19, por su parte, la British Academy of Film and Television Arts anunciará las nominaciones para la 76º edición de los BAFTA del cine británico, que se llevarán a cabo el 19 de febrero y en el que la película de Mitre está entre las diez precandidatas para Mejor film de habla no inglesa. Será el preludio de lo que ocurrirá el martes 24 por la mañana, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood devele las nominaciones para la 95º edición de los Premios Oscar, cuya gala se realizará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ese martes, además, se sabrá si Pasajero, el cortometraje animado dirigido por Juan Pablo Zaramella que integró la “lista corta” de su categoría, tendrá un ticket para la gran noche de la industria.