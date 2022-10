Anuncian que un actor renunció a The Witcher: de quién se trata

En las últimas horas se conoció que habrá nuevos cambios en la famosa seríaThe Witcher de Netflix.

La compañía confirmó que habrá una cuarta temporada (hasta ahora solo estaba confirmada una tercera para verano de 2023), pero sin la participación de Henry Cavill (El Hombre de Acero).



De esta manera, el actor hizo pública su decisión de terminar su trabajo, cuando se estrene la tercera temporada. Después de conocerse esta noticia desde Netflix anunciaron que Liam Hemsworth (Los juegos del hambre) se pondrá las botas del Lobo Blanco para la cuarta temporada.







A través de un comunicado, Cavill sorprendió al contar: “Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, aunque me quitaré el medallón y las espadas para la cuarta temporada" y agregó: "En mi ausencia, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Liam, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta sumergiéndote en él".

Por su parte, Hemsworth se emocionó por esta ooortunidad: "Como fan de The Witcher estoy ahora mismo en una la oportunidad de poder interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me honra que me ceda las riendas y me permita empuñar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura".

Cabe destacar que la serie de The Witcher de Netflix comenzó 2019 adaptando los libros originales de Andrzej Sapkowski. Luego de desviarse en muchas ocasiones del formato original supo cautivar al público a medida que avanzaba la historia.