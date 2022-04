Antonio Gasalla fue víctima de una estafa millonaria

En las últimas horas trascendió que Antonio Gasalla fue víctima de una estafa. Una persona engañó al cómico y se llevó varios bienes de su propiedad. Además, le faltan dos escrituras de su casa y se desconoce su paradero.

Fue el propio abogado del artista, Miguel Ángel Pierri, quien confirmó la información el LAM. El actor notó la falta de adornos y obras de arte de su domicilio, por lo que se comenzó una investigación para conocer lo que ocurrió.

Pierri mencionó que se enteró sé mismo día, por el viernes 15 de abril, por una vecina que vio una empresa de mudanzas retirando cosas del lugar.

"Hace unos días, se presentó un camión de una empresa de mudanzas en la puerta del edificio donde vive Antonio y, a través de un artilugio, alguien retiró una cantidad importante de los muebles que tenía Antonio. Por esos muebles, le pagaron 120 mil pesos, pero valen mucho más que eso", detalló el letrado.

Pierri mencionó algunos de los bienes que se llevaron de la casa de Gasalla. "Se levaron cuadros muy relevantes, piezas de orfebrería y muebles de mucho valor", sostuvo.

"Mañana al mediodía me voy a reunir con Antonio y vamos a definir cómo avanzar", contó el abogado.

Además, Pierri indicó que saben quién fue el autor del hecho. "Tengo individualizado quién es la persona que estuvo ahí".

Para culminar, el letrado aprovechó para brindar algunos detalles del presente de la figura que no está en la mejor de las condiciones a nivel salud: "Antonio no está pasando un buen momento de salud, no memoriza", reconoció y explicó que por ese motivo, desde hace un largo tiempo, el cómico optó por alejarse de los escenarios.