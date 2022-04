Ángel de Britto reveló que la China quiso levantarse a un cantante

El conductor Ángel de Britto junto a una de sus grandes amigas, Yanina Latorre contaron en vivo una anécdota que expone a la China Suarez: la actriz habría querido levantarse a Ricky Martin.

De esta manera, ambos comentaron: "Nosotros la vimos en acción con Ricky Martin, no nos lo contó nadie. Estábamos en un VIP con Nico Vázquez, Gimena Accardi, Graciela Borges, Silvina Luna, Yanina y Diego Latorre, y Nicole Neuman” y su compañera de piso agregó: “En ese momento la China dice ‘me encanta Ricky, me encanta Ricky. Hoy me lo levanto’”.

Según informaron, la ex de Vicuña estaba "desesperada" por tener un encuentro con el cantante y a pesar de que Latorre le indicó que "no iba a tener chances", ya que le gustan los hombres, la mediática habría insistido.

De esta manera, Yanina agregó: “Ella nos miró a la cara y dijo ‘ustedes no me conocen, si logro entrar al camarín y logro levantármelo hoy le doy”.

Finalmente, en medio de la polémica por el WandaGate, los rumores de que la China "le habría tirado el filo" a varias personalidades del espectáculo y de otros rubros, siguen en pie, más que nunca.