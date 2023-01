Ángel De Brito a punto de ser víctima de una estafa: "Me querían sacar guita"

En la emisión del lunes de 'LAM', Ángel de Brito se tomó un momento del programa para relatar una desagradable situación que vivió a través de las redes sociales.

El conductor de América TV contó que recibió un mensaje por parte de una supuesta famosa que le pedía dinero, afortunadamente se dio cuenta de la estafa a tiempo y la pudo evitar.

Después de una breve introducción, contó que ni bien advirtió la intención, resolvió eliminar directamente el contacto. Y luego, reveló la identidad que había adoptado el delincuente virtual: “Me quiso hackear una supuesta Nacha Guevara”, sentenció. Como prueba, mostró la captura de los chats, en los que el destinatario de la actriz -etiquetado como Nacha nuevo- le pide que agende su nuevo contacto y lo saluda como “Angelito”, lo que hizo desconfiar al conductor.

“Me extrañó que Nacha me diga así, me parecía mucho cariño. Pensé que por ahí por el Año Nuevo había cambiado sus formas”, ironizó, con respecto a la relación particular que lo une con la intérprete de “Mi ciudad”.

A continuación, ya más serio, contó el paso a paso de la historia. “Le hackearon el teléfono a Nacha y ahí está el problema. Nacha me llama directamente, no es de dar tanta vuelta”, aseguró el conductor, sospechando de los mensajes que recibía. Hasta que llegó el que le hizo dar cuenta que sus pensamientos no estaban errados.

“Ángel, necesito pagar unas cosas por transferencia y mi cuenta bancaria no me deja transferir. ¿Vos no podrás hacerme el pago y yo ni bien pueda transferirte te lo devuelvo a vos?”, le solicitó el delincuente a través de su excompañera de jurado. “Ahí dije ‘chau, no es Nacha de ninguna manera’”, aseguró.

“¡Atención! Me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas. Y mis contactos, ¡atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre! Además, están pidiendo transferencias desde mi número.

Estén atentos a no acceder a esos mensajes”, comunicó la cantante.

Este tipo de ataques cibernéticos, conocidos como "phishing", son cada vez más comunes y pueden ser muy peligrosos si no se detectan a tiempo. Los delincuentes utilizan tácticas engañosas para tratar de obtener información personal o financiera de sus víctimas.

Es importante tener precaución al interactuar con correos electrónicos o mensajes de texto de personas desconocidas y no compartir información personal o financiera con ellos.

Además, es importante tener medidas de seguridad adecuadas en todos los dispositivos, como contraseñas seguras y actualizaciones de software regulares, para protegerse de estos tipos de ataques. Si sospecha que ha sido víctima de un ataque cibernético, es recomendable contactar a un experto en seguridad informática o a la autoridad correspondiente para obtener ayuda.