Andy Kusnetzoff cruzó a Ángel de Brito por no ir a 'Podemos Hablar'

Andy Kusnetzoff y Ángel de Brito son, actualmente y cada uno en lo suyo, dos de los conductores más populares de la televisión argentina, pero por distintos motivos, todavía no se han cruzado cara a cara en pantalla chica.

Sin embargo, luego de varios intentos, uno de los movileros de LAM consiguió hablar con Andy en la calle, y el periodista sorprendió con una chicana a Ángel de Brito. "A Ángel lo espero en PH. No quiere venir con gente pero qué quiere que haga, no tengo otro formato", disparó Kusnetzoff, formalizando la invitación y revelando que el "chimentero" no desea compartir el programa con otros invitados.

Más tarde, de Brito decidió usar Twitter para responderle a su colega: "Tengo la mejor con @andykusnetzoff y me gusta #PH. Lo que no me gusta es ir en grupo a un programa. Ya se los dije cuando me invitaron. Tampoco me gusta ir a los programas en general".

A pesar del tono de los entredichos, los conductores se mostraron mutuo respeto, aunque aparentemente. por ahora, no tendrán la posibilidad de entrevistarse.