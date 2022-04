Luego de unos días ausente de LAM, la abogada Ana Rosenfeld hizo una entrevista online desde su casa en Miami y explicó que todo está armado “en su contra”

Sobre las mujeres que la denunciaron públicamente en horas de la tarde en Intrusos indicó que tiene "todas las pruebas para contrarrestarlas" y que ellas ya fueron "demandadas", al igual que la conductora, Flor de la V por "encabezar una campaña en su contra".

De esta manera afirmó: “Voy a demandar a todos los que me difamen” y expuso que la actitud fue indebida.

La letrada, para refutar las agresiones, fue contando una a una a las famosas que representó en temas de divorcio: Viviana Canosa, María Eugenia Ritó entre otras.

“No quiero que me tengan miedo, quiero que me respeten”, sostuvo en la charla con Ángel de Britto y agregó que su hija la llamó "llorando", dejando entrever que su familia, no está pasando un buen momento por el escándalo.

Ana Rosenfeld fue denunciada y difamada en las últimas horas por “maltrato laboral, trabajo en negro” y por pedir más dinero del pautado a sus exclientas en los juicios de divorcio.

Luego del escándalo protagonizó un filoso ida y vuelta con Yanina Latorre, por tratar mal a un periodista que había brindado la información de que su matrícula estaría suspendida y luego la letrada hiciera "callarla", por lo dicho.