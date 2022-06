Amber Heard habló por primera vez luego de perder el juicio contra Johnny Depp

Después de perder el controvertido juicio contra su expareja Johnny Depp, Amber Heard rompió el silencio en una entrevista con el programa Today.

La actriz de 36 años aseguró que entiende los motivos por los que el jurado llegó a un veredicto en favor del actor: "No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico".

Por otra parte, la estrella de Hollywood afirmó que no está ofendida con la gente, que apoyó mucho más a Depp que a ella en el juicio por difamación que mantuvieron. "No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas", recalcó, y añadió: "No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal".

Además, Amber Heard opinó: "Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo".