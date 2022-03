Amazon da luz verde a nueva serie inspirada en James Bond

En la actualidad, las franquicias están muy unidas a los servicios de streaming, por lo que ya es muy común ver series o películas que derivan de la saga original. Por ejemplo, Peacemaker fue un gran éxito para HBO Max luego del estreno de El escuadrón suicida, y también se sabe que Batman tendrá dos series exclusivas para alimentar su mitología, algo que también sucederá con Duna. Se trata de explotar al máximo la historia para que el espectador se mantenga al tanto de todos los estrenos tanto en la gran pantalla como en las plataformas.

Lo cierto es que esta tendencia poco tiene que ver con los creadores mismos. Son las productoras las que notan las posibilidades económicas y quieren aprovecharlas, así que llega un momento en el que puede ser un conflicto con los creativos. Por ejemplo, se acaba de dar a conocer que Amazon ya dio luz verde a una serie inspirada en Bond.

Variety confirma que Amazon Prime Video aprobó un proyecto llamado 007’s Road to a Million que se estrenará de manera exclusiva en su servicio de streaming. Pero no se trata de una serie de ficción, sino de un reality show inspirado en Bond. El programa contará con 8 episodios y mostrará a varios concursantes visitando los lugares más populares de los casos de Bond alrededor del mundo mientras resuelven enigmas y pruebas de resistencia. Básicamente es como The Amazing Race, pero con temática del agente. Las parejas lucharán para ganar US$1.3 millones y en estos momentos ya se están recibiendo las aplicaciones del público.

007’s Road to a Million es producida por 72 Films y por Wilson y Broccoli, junto a MGM. Hace poco se dio a conocer que Amazon tenía permiso para proceder con la adquisición de MGM por lo que los derechos de todas sus películas, incluyendo la franquicia de James Bond, pasarían a su bóveda. Aunque este proyecto llevaba al menos cuatro años en desarrollo, mucho antes de que se iniciaran pláticas sobre la compra, parece que ahora que todo está más claro en ese sentido Amazon decidió dar luz verde a la serie, que espera comenzar su producción más tarde este mismo año.

Esta serie pretende mantener activo el legado de James Bond, pero las películas deben seguir su curso. Una de las razones para adquirir MGM es justamente el éxito económico de esta franquicia, así que Amazon seguramente pisará el acelerador en este sentido. Wilson y Broccoli comentaron en su momento que querían despedir a Craig con respeto, por lo que pasarían unos cuantos meses antes de que comenzaran la búsqueda oficial del siguiente protagonista. Algo que no se sabe en estos momentos es cómo quedó la jerarquía de poder sobre la saga, pues si Amazon tiene más poder que los productores bien pueden aprobar spin-offs de ficción aunque ellos no quieran, aunque los resultados en taquilla definitivamente le da poder a ellos para mantener las cosas como están.