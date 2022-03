Amalia Granata reveló qué haría si abusaran sexualmente de su hija

Amalia Granata generó revuelo tras afirmar que si su hija de 14 años fuera violada, ella la haría parir igual. "La acompañaré en ese proceso horroroso desde el amor de madre", sostuvo la diputada provincial de Santa Fe en diálogo con Romina Manguel para su programa radial, A confesión de parte (FM Milenium).

"Como mamá de una adolescente de 14 años, ¿vos le dirías que tiene que parir igual?", consultó Manguel. "Sí", afirmó Granata y agregó: "La acompañaría en ese proceso horroroso. En el momento que ocurra la acompañaré desde el amor de madre y desde las herramientas que tenga".

Luego, la diputada habló sobre parir por fuera de un caso de violación y reiteró qué le diría a su hija en ese caso: "Lo tenés y lo criaré yo". "¿Y si ella no quiere, no tiene ganas?", insistió la conductora A confesión de parte. "Mi función como madre y mi responsabilidad es que ella entienda que ya hay una vida adentro de su vientre, y al decidir abortar, la va a matar. Esa vida es su hijo. Una vez que quedaste embarazada, ya sos mamá", analizó la mediática.

Granata dialogó con Romina Manguel para su programa radial, "A confesión de parte"

"Ya dije que es una vida igual. Yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror", cerró de manera tajante.

En otra parte de la entrevista, Granata continuó con su postura de salvar las 2 vidas y dijo: "¿Vos pensás que yo no pienso que si a mi hija le pasara algo así qué haría yo? No hablo desde un discurso de frialdad, no soy un témpano. Me pongo en la posición de una nena víctima de ocho años. Pero para mí es una vida igual. Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención, de lo que sea".

Luego, la diputada provincial también se refirió al feminismo y a la forma que tiene el colectivo de tratar a los que no pertenecen a él: "Yo no considero tener un discurso de odio. Si ves mis redes son mensajes de odio hacia mi persona, mis hijos, mi trabajo. Si yo voy al Inadi no me toman la denuncia porque no pienso como ellos".

Denuncias contra Granata

Hace unos días el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Santa Fe recibió múltiples denuncias en contra de Amalia Granata por sus dichos sobre las personas trans y travestis. La diputada provincial dijo en diálogo con los medios: “El Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género está en la lucha a favor de las mujeres y de los trans. Me pasa también en la Legislatura. Meten más proyectos para darle más derechos a los trans. O porque son trans piden viviendas gratis. Y hay que pagarles desde el Estado el tratamiento de hormonización".

La ex 'Gran Hermano Famosos' volvió a referirse a sus dichos sobre las personas trans y expresó: "Voté en contra de las pastillas para aborto y para mí no es prioridad los subsidios a los trans, pero no tiene que ver con que los odio. Está muy lejos de mi persona ser transfóbica. Lo de que los trans tienen que ir a trabajar lo hago desde el lado de los subsidios. Votando el subsidio no los ayudo a los trans, el subsidio es un sistema siniestro que ha inventado el kirchnerismo y los excluye del sistema".