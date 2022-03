Granata: "Mientras un niño no coma, no podemos priorizar a un trans"

La diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, alzó la voz y opinó sobre las personas Trans: "Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente".

Los dichos los realizó en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV. Los mismos, fueron en torno a los proyectos que le tocan votar en el Congreso de la Nación -en el Presupuesto 2022- : "Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans".

De esta manera, en el momento en el que el conductor le preguntó: "¿Qué tendría de malo que el estado se haga cargo?", Granata respondió: "Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans".

La legisladora expresó que "el trans no está incapacitado por ser trans", por lo que según su visión, hay otro tipo de prioridades para el Estado que debe resolver con absoluta urgencia. Y concluyó: "Disculpen que sea dura".

A partir de estas palabras, se desató la polémica por redes sociales, criticando a la exmodelo y afirmando que "discriminó a cientos de personas".