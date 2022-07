En el programa radial Polino Auténtico, Juan Etchegoyen reveló que algunos de los participantes de El Hotel de los Famosos demostraron su descontento porque solamente el primer puesto recibía un premio de diez millones de pesos.

Frente a esto, Amalia Granata manifestó su enojo con los que se quejaron. "¡Qué marginal! ¡Se hicieron famosos, tuvieron la oportunidad que la gente los conozca a partir de este reality y ahora inventan este reclamo! ¡Siempre mendigando! Falta que digan que el Estado se los tiene que dar ¡A llorar al campito!", expresó.

Por su parte, Adrián Pallares, que conduce El Debate de El Hotel de los Famosos, se mostró de acuerdo con Granata, aunque no fue tan crítico. Pero remarcó que no estaba a favor de que recibieran premios quienes no ganaran el reality.

¿Cuándo termina 'El Hotel de los Famosos'?

La gran final de El Hotel de los Famosos será entre Martín Salwe y Alex Caniggia, quienes se disputarán el título en la noche de este lunes, 25 de julio, a partir de las 21.15, por la pantalla de El Trece.