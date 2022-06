Amalia Granata dijo que a L-Gante le queda grande la palabra 'artista'

Una empresa bonaerense de venta de pinturas reconoció a L-Gante con una placa en la que se destaca "el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura" del cantante.

El exponente de la Cumbia 420 mostró la distinción en redes sociales y desató el disgusto de Amalia Granata.

En el programa radial Polino Auténtico, de Radio Mitre, la polémica diputada provincial por Santa Fe opinó: "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!".

Además, la panelista y modelo dijo que no cree "que estos chicos sean artistas", y que para ella son "emergentes de una sociedad en decadencia".

Su compañera, Mariana Brey, salió a defender al cumbiero explicando que el arte es "subjetivo", pero Amalia Granata remarcó su postura y pidió que no la traten de "ignorante".