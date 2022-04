Alfano a Pallares: "Cuando hablaba de bombacha o calzoncillo, se incomodaba"

La ex vedette Graciela Alfano visitó el programa de LAM y contó toda la verdad sobre su renuncia al programa Socios del Espectáculo en donde era panelista.

La verdad es que desde que el programa tuvo un "destrato", porque en muchas ocasiones "no la saludaban" ni tampoco "la miraban a la cara". En este sentido, la rubia reveló que comenzó a sentir incomodidad de trabajar en esa situación.

De esta manera expresó públicamente: “Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”.

Y continuó: “Si yo digo ´bombacha´ vos sufrís, con Beto Casella te juro que te persignabas, yo lo sentí. Entonces uno tiene que entender que, yo soy Alfano y puedo sumar muchísimo, pero por la característica de este programa y sus conductores, me parecía que en momentos, y se los digo con onda, no me miraban. Hagámonos cargo, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa".

La ex pareja de Matías Alé sostuvo que se sentía que "estaba pintada", entonces se preguntó: "¿Yo vengo acá a hacer de aplaudidor? Me pareció que había que blanquear, los chicos, más vos Adrián, te lo digo en la cara, vos sufrís, te juro que sí”.

Finalmente concluyó: "Tengo la inteligencia suficiente de darme cuenta que lo incomodo, lo propongo y me voy".