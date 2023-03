Alfa vuelve a la casa de GH y las críticas estallaron ¿qué dijeron los ex?

Gran Hermano es el programa éxito de Telefé y no deja de sorprender con lo que va pasando día a día. A muy poco de la final, más precisamente este lunes 6 de marzo se conoció a través de un comunicado "rojo" que Alfa entrará nuevamente a la casa y estalló la polemica.

Es que, a pesar de que fue uno de los jugadores más queridos y odiados del ciclo, todavía no se conocen los argumentos del por qué el participante volverá a la casa más famosa del país y qué es lo que hará adentro.

A pesar de ello, luego de que trascendiera que el coleccionista de autos vuelve, no solo las redes fulminaron a la producción y al jugador, sino que también los "ex hermanitos" que compartieron parte de su estadía con él.

Uno de ellos fue Maxi Giudici, porque no recibió el mismo trato cuando le tocó dejar el show. “Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción. ¿Y va al programa donde a mí me prohibieron estar, y me dejaron solamente salir por zoom?”, comenzó su descargo en Twitter. “Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas, él no”, indicó furioso, sin comprender la decisión.

“Y no sólo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian : va a entrar al programa, van a darle con el gusto”, asegura. Y justifica, aunque no está de acuerdo: “Saben que a ellos le rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación y la arrogancia. Un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera, por mis compañeros, porque realmente los compadezco. Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta pobres".

Cabe destacar que muchas de las críticas que cosechó esta noticia fueron hacia la producción. Algunas destacaron que "había un arreglo" y otros fans, suplicaron que la estadía sea "solo pasajera" sino esta medida "rompería las reglas del juego" a poco de que finalice el reality.