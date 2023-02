Alfa de Gran Hermano se enfrentó a sus ex compañeros y discutió con todos

Alfa finalmente abandonó el reality el pasado domingo 12 de febrero despues de competir en placa con Romina, su ex mejor amiga y una de las personalidades más fuertes de la casa. Ahora la ex diputada es la reyna y el coleccionista de autos debió enfretar el afuera con dardos como críticas. Ayer lunes, respondió las preguntas del panel de specialistas del ciclo y este martes contestó todo lo que le dijeron sus ex compañeros que se encontraban en el piso.

Apenas colmenzó el programa, desde la producción pasaron un tape en donde se revivieron los momentos más polémicos del participante: el acoso a Coti, sus peleas con Agustín, sus prejuicios a Juan Reberdito, sus malos tratos y todo de su personalidad. A pesar de todas las balas que recibió el jugador negó muchas de las cosas que habían pasado y asguró, que desde afuera "se viven las cosas de otra manera".

En un momento, se escuchó todo lo que dijo dentro de la casa de Ariel y todas las burlas por su gordura. "Cuando yo vi lo que estaba haciendo, lo empecé a buscar porque era desgastante. Todas las gastadas de la gordofobia, lastimaron a mucha gente. Y yo e dije a Alfa ´nos vamos los dos' y así fue".

"Yo no pido disculpas por eso. A mi me dijeron muchas cosas, hasta que me muera", se defendió y luego su compañero afirmó: "Yo no te saqué. Te fuiste por tus propias actitudes", dejenado entrever que la gente ya no apoyó todo lo que hacía.

Después Martina, comentó: "Está buenísimo que pidas perdón por todo lo que dijiste y desde el principio se veía el maltrato que tenías en especial hacia las mujeres".