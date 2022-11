A través de sus redes sociales, Alexander Caniggia volvió a lanzar polémicas declaraciones, esta vez contra L-Gante, y más puntualmente contra su música.

El flamante ganador de El Hotel de los Famosos compartió un video en Instagram desde un taxi en el que está sonando I'm too sexy, de Right Said Fred. "Qué temón man, esto si es música", dijo el mediático, y añadió: "Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90".

"Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra", disparó luego Alexander. Pero el cumbiero no tardó en responder y, en Facebook, escribió: "Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí".

Además, el referente de la cumbia 420 opinó: "Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo".