Este lunes se emitió por El Trece la gran final de El Hotel de los Famosos, en la que se consagró campeón Alexander Caniggia, quien venció a Martín Salwe.

Ahora, el excéntrico hijo del Pájaro Caniggia pasó por Socios del Espectáculo y contó que hará con los 10 millones de pesos que recibió de premio por ganar el reality show.

"De acá me llevé dos cosas, el amor de Carlita -el apodo que le puso a su novia, Melody Luz-, te amo amore mío. Y los 10 'palurris', que los tengo que cambiar rápido porque el dólar...", dijo.

Con respecto a lo que hará con el dinero, el Emperador adelantó: "En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody". En cuanto a su pareja, profundizó: "Es la primera vez que me enamoro, ella tiene cosas que las demás no tienen. Es el amor de mi vida, no me importa lo que digan. Estoy re enganchado".

Por otra parte, el mediático explicó: "Gané gracias a mi mente de anguila. Siempre supe que iba a ganar, era el más hábil, ágil, frío. No toqué nunca la Hache y la primera vez que fui, gané. ¿Qué me motivaba? Me gusta ganar, además de los 10 palos, en mi mente yo quería ganar toda la competencia".

Sobre su rival en la final, Alex Caniggia comentó: "A Martín Salwe le re cabió. Llegó al pedo a la final musculito de leche, fue lo mismo que llegara a la final o que se fuera antes. A mi me daba lo mismo porque sabía que al rival que llegara conmigo lo iba a destrozar. Es obvio, lo podés ver. Estaban todos enyesados".