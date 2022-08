Adriana Aguirre dijo que está saliendo con un trapero de 25 años

En plena entrevista con La tarde del Nueve, a Adriana Aguirre le sonaba el celular y, cuando Tomás Dente y Pía Slapka (conductores del programa) le consultaron quien la llamaba, la vedette ventiló un inesperado romance.

"Me está llamando la persona que se están imaginando. El insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. ¿Cómo se llama? Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. El a mi me dice Adri o Adru", reveló la mediática, quien, para que no quedaran dudas, terminó confirmando que está saliendo con el mismísimo Paco Amoroso.

"Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. ¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual. Yo también estoy muy bien, ojo. A mi no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo", profundizó la actriz de 70 años.

"Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta. Jamás salí con un hombre tan joven, nunca. ¿La diferencia entre uno de 25 y un contemporáneo? Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación", dijo, sugestiva, Adriana Aguirre.

Vale recordar la vedette protagonizó el video del tema Paga Dios, que Paco Amoroso lanzó hace cuatro meses junto a Ca7riel, su compañero de dúo. En ese clip, el trapero y Adriana Aguirre se muestran muy juntos, aunque en un claro tono cómico.