Adiós maestro: falleció el director de cine Carlos Saura

El cineasta Carlos Saura, uno de los grandes creadores del séptimo arte español, falleció a los 91 años, anunció la Academia de Cine de España. El director dirigió más de 50 películas.

“La Academia de Cine lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Carlos Saura, Goya de Honor 2023. Saura, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español, ha muerto hoy en su domicilio a los 91 años, rodeado de sus seres queridos” expresó en Twitter.

El director falleció el día anterior a recibir un Premio Goya honorífico "por su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español desde fines de los años 50 hasta hoy".

Su obra

Los males de la sociedad y sus perdedores fueron los protagonistas principales de la obra de Saura en un comienzo y luego, durante los 80, pasó a producir principalmente largometrajes musicales. Entre estas se encuentran “Cría Cuervos”, premio del jurado en Cannes, una alegoría de la dictadura que dominó España y su celebrada trilogía flamenca “Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983) y “El amor brujo” (1986). En 1990, dirigió “¡Ay, Carmela!” que obtuvo 13 premios Goya, incluído el de mejor película.

“He tenido suerte. Siempre lo digo: soy un elegido porque he hecho lo que me ha gustado hacer, he tenido conversación social suficiente, la economía suficiente para seguir viviendo y siete hijos. No me puedo quejar”, comentó en 2020.

Las despedidas

Uno de los que le dedicó unas palabras fue el actor Antonio Banderas, que en su cuenta de Twitter publicó: “Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano. Descansa en paz amigo”.

También se refirió al fallecimiento la cantante mexicana Natalia Lafourcade: “Carlos Saura emprende su viaje al más allá. Lo que este hombre ha dejado a la humanidad es realmente profundo y valioso. Es un honor para mi estar aquí y entregarle lo que hemos preparado con tanto detalle y cariño ¡Buen viaje! Maestro #Goya2023 @Academiadecine”.

Por último, el ministerio de Cultura de Argentina se expresó sobre la muerte del autor: “Lamentamos la muerte del cineasta, fotógrafo y escritor Carlos Saura, uno de los referentes más importantes del cine español. En su extensa filmografía, desplegada a lo largo de siete décadas, exploró temas sociales, artísticos y políticos”.