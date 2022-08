En declaraciones a la revista Pitchfork, tres mujeres y una persona no binaria acusaron de casos de abuso y acoso sexual a un reconocido músico estadounidense: Win Butler, compositor principal y músico de la banda canadiense Arcade Fire.

Las personas que dieron a conocer los casos eran fanáticas de la banda y coincidieron en que existieron "interacciones sexuales que llegaron a sentir que eran inapropiadas dadas las diferencias de edad, la dinámica de poder y el contexto en el que ocurrieron".

Las cuatro víctimas contaron que los hechos sucedieron entre 2015 y 2020, cuando ellas tenían entre 18 y 23 años. Pitchfork preservó la identidad de las acusantes. De todos modos, la revista tuvo acceso a capturas de mensajes de Instagram y WhatsApp que respaldan las denuncias.

La persona de sexo no binario que habría sufrido abuso por parte del integrante de Arcade Fire contó que Butler la agredió sexualmente en el año 2015, cuando tenía 21 años y el cantante, 34. “Lily”, tal fue el seudónimo elegido para dar el testimonio, dijo que salieron a tomar algo pero que no pasó nada porque estaba en pareja al igual que el artista, casado con Régine Chassagne, también integrante de la banda. En la segunda ocasión que se vieron, se produjo el episodio de abuso. “Metió las manos en mis pantalones sin mi consentimiento mientras lo conducía a casa después de comer”, narró.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que dos días más tarde, el músico apareció en su apartamento. "Abrí la puerta y él me inmovilizó contra la pared, me agarró agresivamente el cuerpo y metió su lengua en mi garganta”. Si bien Lily le pidió que no siguiera, Butler la condujo al sillón. “No sé si me estaba sujetando por la cintura o qué, pero me restringió físicamente mientras metía la mano en mi pantalón”.

Por su parte, "Stella" dijo que el rockero nacido en California hace 42 años, la contactó por redes sociales y comenzó a enviarle mensajes con fotos sexualmente explícitas.

"Sarah", otra de las denunciantes, comentó que Win Butler le pidió hacer una videollamada por FaceTime, a pesar de su reticencia. "Lo hice porque era él. No me gusta hacer ningún tipo de video, especialmente cosas sexuales. Básicamente me usó como su terapeuta personal, y como una manera fácil de tener sexo mediante el teléfono", expresó la joven, que terminó con depresión luego de lo sucedido.

Por último, "Fiona" reveló que el compositor y multiintrumentista le pidió videos sexuales tras verla en un recital en 2017, cuando ella tenía 20 años. Luego, también se vieron personalmente.

Win Butler

¿Qué dijo Win Butler luego de las acusaciones?

Pitchfork también habló con Butler, quien admitió haber tenido “relaciones extramatrimoniales”, aludió a cada una de las acusaciones alegando "no haberse dado cuenta" de la importancia de la diferencia de edad, pero desmintió que esos encuentros y mensajes no hayan sido consensuados e incluso dijo que "Sarah" era “una fangirl” que se había obsesionado con él.

“Me siento muy mal por todas las personas a las que lastimé con mi comportamiento. Seguiré aprendiendo de mis errores y trabajando para ser mejor. Lo arruiné todo, no es excusa, pero voy a mirar hacia adelante y sanar lo que haya que sanar y aprender de mis experiencias del pasado”, expresó el músico.

“Nunca toqué a una mujer contra su voluntad”, concluyó el artista, quien recibió el respaldo de su esposa. “Él es un buen hombre, que jamás haría nada sin consentimiento del otro, y yo sé lo que hay en su corazón”, dijo Chassagne en su descargo.