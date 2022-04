Acusan a Harry Styles de plagiar a Miranda! en su nuevo tema

A través de sus redes sociales, Harry Styles adelantó algunos segundos de As It Was, su nuevo single, que acaba de salir a la luz.

Y aunque los fanáticos y fanáticas de todo el mundo se mostraron entusiasmados por la canción, en Argentina muchos notaron un polémico parecido entre el beat inicial del tema y El profe, canción de la banda local Miranda!.

La similitud fue recalcada principalmente por los usuarios de Twitter, red social en la que el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas incluso se volvió tendencia.

De todos modos, la canción todavía no sale y Miranda! no se ha pronunciado acerca del supuesto plagio a su hit de 2004. Mucho menos Harry Styles, quien ya lanzó As It Was con su video oficial.