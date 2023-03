A Julieta de Gran Hermano no le entró un pantalón y su reacción fue desopilante

La final de Gran Hermano se acerca y los participantes que aún quedan en la casa han dejado atrás las peleas y discusiones fuertes. Sin embargo, la convivencia del día a día sigue brindando a los seguidores del programa momentos desopilantes e insólitos, como lo hizo Julieta Poggio con un pantalón, lo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Ya definidos los cuatro finalistas que competirán por el gran premio de 15 millones de pesos y una casa. Julieta, una de las favoritas del público debido a su glamuroso vestuario y actitud coqueta. Aunque algunos la acusan de "sucia" porque no se baña todos los días, siempre se muestra arreglada y maquillada.

Con la intención de lucir siempre impecable en las galas de GH, Julieta se estrenará un pantalón blanco en el último programa. Sin embargo, el look no salió como esperaba y sufrió una "lucha" para ponerse el pantalón, lo que se hizo viral en TikTok.

Al igual que a todos los concursantes, la estadía en la casa más famosa del país le pasó factura y Julieta reaccionó con frustración al saber que había subido de peso en estos meses, pero también porque la prenda no le quedó bien. De pie en su cama para verse en el espejo de la habitación, la actriz tuvo una reacción graciosa mientras luchaba con el pantalón. Al darse cuenta de que no le entró, exclamó fuerte: "Me salió re caro", lo que sucedió risas entre los demás participantes.

El clip desopilante se hizo viral rápidamente en TikTok y sumó casi 80.000 likes en pocas horas. Algunos usuarios expresaron su apoyo a Julieta y destacaron que lo que le pasó es algo que les ha ocurrido a muchas personas. Sin embargo, como era de esperarse, también hubo comentarios negativos y críticas hacia ella, ya que todos los finalistas de Gran Hermano tienen tanto fans como detractores.