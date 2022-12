Las mejores películas navideñas de cada plataforma para estas fiestas

Para los que eligen pasar las fiestas de fin de año sin salir del hogar propio, los preparativos que anticipan la Nochebuena y la sobremesa navideña en familia son momentos ideales para disfrutar de una película de ficción o animación inspiradas en la Navidad ​y la irresistible atracción que ejerce Papá Noel sobre adultos y niños. Aquí te traemos cinco propuestas navideñas, una de cada plataforma para que puedas elegir tu preferida.

En Netflix el cátalogo es muy extenso pero nos quedamos con “Reviviendo la Navidad”.

La premisa es muy simple ¿Qué pasaría si fuera Navidad todos los días? Como en el "Día de la marmota", la inolvidable película con Bill Murray, sólo que el 24 de diciembre. Esa es la premisa que plantea Reviviendo la Navidad, una comedia mexicana que llegó a Netflix el 20 de diciembre y que tiene como protagonista a un padre de familia que odia las fiestas de fin de año.

En HBO Max la elegida es un clásico: "El hermano de Santa"

Al Polo Norte, donde vive Santa Claus (Paul Giamatti), regresa la oveja negra de la familia: Fred (Vince Vaughn), el hermano resentido y fracasado de Santa. Fred ha vivido toda su vida bajo la gran sombra de su hermano menor: lo intentó, pero apenas pudo estar a la altura de alguien que es simplemente un perfecto y buen santo. Como de costumbre, Nicolás creció para ser un modelo de entrega, mientras que Fred se convirtió en el polo opuesto; un hombre que recuperaba cosas impagadas al que se le acabó la suerte y el dinero.

Por encima de las objeciones del Sr. Claus, Nicolás acepta ayudar a su hermano con una condición: que vaya al Polo Norte y gane el dinero que necesita trabajando en el taller de Santa. El problema es que Fred no tiene exactamente madera de duende y, con la cercanía de Navidad, Fred podría poner en peligro las vacaciones más alegres del año.

En Amazon Prime Video encontramos: "Reyes contra Santa" pruducción española que se estreno el 18 de diciembre en la plataforma.

Los Reyes Magos, cansados de que Santa les quite cada vez más protagonismo, deciden enfrentarse a él, sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso, el Krampus, que llevaba siglos inactivo.

En Disney + podemos ver Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas.

Con la misión de hacer que Quill tenga una Navidad inolvidable, Mantis y Drax se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto, nada más y nada menos que Kevin Bacon.

Es un especial de Disney extremadamente encantador, hilarante y sorprendentemente conmovedor que no solo es una manera encantadora de concluir la Fase 4 del MCU y celebrar las vacaciones, sino una gran precuela de Guardians of the Galaxy Vol. 3 del próximo año.

Por último en Star + podemos disfrutar de "Una noche descontrolada: Tiempo de Navidad"

Como la película original, la secuela está ambientada en un futuro próximo donde el alcohol y las drogas están prohibidas salvo un glorioso día, llamado "la Juerga". Este año, ese día cae, milagrosamente, en Navidad. La nueva aventura navideña tendrá cuentos mágicos, canciones pegadizas, dibujos animados... ¡y drogas! ¡A montones! ¡Feliz Nochejuerga!