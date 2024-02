Yulia Naválnaya instó a Occidente a desconocer las próximas elecciones en Rusia

Yulia Naválnaya, viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalny, pidió a la Unión Europea (UE) que no reconozca las elecciones rusas de marzo, que casi con seguridad darán al presidente Vladimir Putin otro mandato de seis años.

Naválnaya utilizó un mensaje de vídeo desde el extranjero el lunes para pedir a sus partidarios que se opongan a Putin con más furia que nunca y liberen a Rusia de la supuesta élite corrupta de "bandidos en uniforme, ladrones y asesinos".

"No reconozcan estas elecciones", dijo Naválnaya a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en una reunión celebrada el lunes en Bruselas, según una transcripción facilitada el martes por una portavoz.

"Un presidente que asesinó a su principal oponente político no puede ser legítimo por definición", dijo.

Naválnaya acusó a Putin de matar a su marido y dijo que en breve se aportarán pruebas. Los líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culparon a Putin de la muerte y advirtieron de las consecuencias..

Putin aún no hizo ningún comentario público sobre la muerte de Navalny. El Kremlin negó su implicación y expresó que las afirmaciones occidentales de que Putin era responsable son

completamente inaceptables.

Los sondeos de opinión muestran que Putin, de 71 años, tiene un índice de aprobación superior al 80 por ciento antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, en las que tres candidatos menores le desafían. Con el pleno apoyo del Estado ruso, los medios de comunicación estatales y casi ninguna disidencia de la opinión pública, es seguro que ganará.

Los políticos de la oposición dicen que las elecciones ofrecen una fachada de democracia para encubrir la realidad de una dictadura corrupta. El Kremlin afirma que Putin es, con diferencia, el político más popular de Rusia.

MENSAJE EN VÍDEO

Navalny, de 47 años, cayó inconsciente y murió repentinamente el viernes tras un paseo por la colonia penal "Lobo Polar", situada sobre el Círculo Polar Ártico, donde cumplía una condena de tres décadas, según el servicio penitenciario.

Tres días después de su muerte, Naválnaya, madre de dos hijos, alternó la rabia y el dolor al señalar en una declaración en vídeo que ayudaría a liderar una oposición conmocionada para resistir a Putin, líder supremo de Rusia durante más de dos décadas.

El Kremlin dijo el martes que Putin no había visto su declaración en vídeo.

Naválnaya dijo que la razón por la que las autoridades aún no habían entregado el cuerpo de Navalny a su madre Lyudmila, quien viajó a la colonia penal el fin de semana, era que estaban esperando a que salieran de su cadáver restos de un agente nervioso Novichok.

Los aliados de Navalny citaron a un investigador ruso según el cual las autoridades necesitarían al menos 14 días para realizar diversas pruebas químicas en su cuerpo y, por tanto, no

podrían entregar su cadáver todavía.

Lyudmila Naválnaya, de 69 años, pidió a Putin en un mensaje de vídeo difundido el martes que le entregara el cuerpo de su hijo. "Déjenme ver por fin a mi hijo", afirmó.

Preguntado por la acusación de Yulia Naválnaya de que Putin había matado a su marido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el martes que no podía hacer comentarios dadas las

circunstancias.

"Lo dejamos sin comentarios. Por supuesto, se trata de acusaciones absolutamente infundadas y odiosas contra el jefe del Estado ruso. Pero dado que Yulia Naválnaya enviudó apenas unos días antes, lo dejaré sin comentarios".

Peskov dijo que las declaraciones de Naválnaya sobre el uso de un agente nervioso contra su marido carecían de fundamento.

"No estoy familiarizado con esta declaración. Pero si contenía tales palabras, no son más que acusaciones sin fundamento, porque no están apoyadas por nada, no están confirmadas", dijo.

Preguntado sobre la detención por la policía de algunas personas que depositaron flores en monumentos de Moscú y otras ciudades tras la muerte de Navalny, Peskov dijo que la policía

había actuado de acuerdo con la ley.