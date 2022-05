Viruela del mono: reportan el primer caso de una rara enfermedad en Inglaterra

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó que se registró un caso positivo de viruela del mono, una rara infección viral que se contagia por contacto directo.

Los primeros reportes indican que la persona infectada había viajado a Nigeria, por lo que creen que se habría contagiado en ese país. La UKHSA agregó además que se está buscando a quienes tuvieron contacto con el individuo enfermo durante un vuelo a Inglaterra, para avisarles que estén atentos ante la presencia de síntomas y para evitar que contagien a otros.

La agencia explicó que la infección se contrae estando cerca de una persona enferma. No obstante, aclararon que no es muy posible que se transmita a la población en general. Además, advirtieron que la enfermedad no suele tener complicaciones graves en la mayoría de los casos.

“Es importante enfatizar que la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo general para el público es muy bajo”, aseguró Colin Brown, director de Infecciones Clínicas y Emergentes, UKHSA.

En ese sentido, añadió: “Esto incluye ponerse en contacto con varios pasajeros que viajaron muy cerca del paciente en el mismo vuelo al Reino Unido. Las personas sin síntomas no se consideran infecciosas, pero, como medida de precaución, se está contactando a las que han estado cerca para garantizar que, si se enferman, puedan ser tratadas rápidamente”.

El especialista reveló que el paciente infectado se encuentra en aislamiento en una unidad especializada. “El paciente está siendo tratado en nuestra unidad de aislamiento especializada en el Hospital St. Thomas por personal clínico experto con estrictos procedimientos de prevención de infecciones”, comunicó la agencia.

Qué es la viruela del mono

La viruela del mono es una enfermedad inusual, causada por un virus del grupo de los Orthopoxvirus, con una estructura relacionada con la del virus de la viruela. Causa una enfermedad similar, aunque, por lo general, es más leve que la viruela.

La enfermedad comienza con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema y, a diferencia de la viruela, ganglios linfáticos inflamados y prominentes.

Aunque no hay tratamiento ni vacuna específica para esta enfermedad, la vacunación contra la viruela común, una infección que fue erradicada en la década de 1980, ha también resultado eficaz para su prevención.

Viruela del mono: cuáles son los síntomas

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia inglesa, los síntomas de la viruela del mono son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dolor de espalda

Ganglios linfáticos inflamados

Escalofríos

Agotamiento.

A su vez, se puede desarrollar una erupción que, a menudo, comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. “Esta cambia y pasa por diferentes etapas hasta convertirse en una costra”, detallaron.