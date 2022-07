Uruguay cada vez más lejos del Mercosur y más cerca de China

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, se presentó junto al canciller Francisco Bustillo para dar una conferencia de prensa en la que anunció que terminaron los estudios de factibilidad para firmar un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Según el mandatario, este resultó “positivo” y ahora comienza la negociación. Al mismo tiempo, aseguró que la Cancillería de Uruguay informó la situación al resto de los países del Mercosur.

Las explicaciones de Lacalle Pou

“Concluyó el trabajo con China. Llegamos a un acuerdo beneficioso para los países y empezará la negociación de Tratado de Libre Comercio”, destacó el presidente uruguayo. “No queremos avanzar solos, pero Uruguay no estaba dispuesto a quedarse quieto. Seguramente sea motivo de conversaciones en la próxima cumbre” del bloque, dijo Lacalle Pou.

“En los próximos días, nuestros equipos, junto a los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán conversaciones para el TLC”, agregó y recordó que el país pertenece al Mercosur pero que insiste que Uruguay “debe abrirse al mundo y debe establecer todo tipo de acuerdos con distintas naciones” Al mismo tiempo, enfatizó que todos los últimos gobiernos han buscado firmar tratados de libre comercio con China.

“La obligación nuestra es abrir mercados y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros”, aseguró el presidente. Sin embargo, fue consultado por la situación política y de derechos humanos de China, a lo que respondió: “estamos hablando de comercio, no de obligaciones políticas recíprocas”.

“Hay elementos de la negociación en los que no se parte de posiciones idénticas y por eso no se muestran todas las cartas”, comentó respecto a la negociación y el estudio de factibilidad, por lo que aseguró que se informará sobre las charlas pero no sobre lo estudiado hasta ahora.

¿Cómo continua el camino?

Sobre los plazos, comentó que “habíamos puesto como plazo para finalización del estudio de factibilidad en conjunto fin de año y estamos a mediados de año. Tenemos toda la intención de terminarlo en el correr de nuestro gobierno, pero si tiene que ser el que viene será el que viene. Cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos”.

China tiene tratados de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Todo da a entender que su estrategia es seguir entrando en distintos mercados, tanto grandes como pequeños, de la región.