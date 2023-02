Una mujer murió tras ser atacada por un caimán mientras intentaba proteger a su perro

Una mujer de 85 años murió al ser atacada por un caimán mientras paseaba junto a su perro en Florida, Estados Unidos.

El trágico hecho se produjo en la comunidad de ancianos Spanish Lakes Fairways, cuando la mujer quiso rescatar a su mascota, que estaba a punto de ser comida por el reptil.

La anciana paseaba a su mascota en la zona urbanizada, que además tiene canales y lagos, algo que hacía habitualmente. Ese día, su perro se acercó al agua y fue en ese momento en el que apareció un caimán, que salió del canal e intentó atacarlo y fue ahí que la víctima lo quiso salvar, pero fue ella quien fue atacada por el caimán.

"Vi a mi vecina, el perro corría y mi vecina estaba en el suelo y un caimán le mordía la pierna y la arrastraba al agua", contó Carol, una vecina de 77 años, en una entrevista con la cadena de noticias WPBF.

Unos vecinos escucharon los gritos de la víctima y se acercaron para ayudarla, pero la mujer no pudo escapar del reptil. "Le dije: 'nada hacia el bote de remos', y ella me dijo: 'no puedo, el caimán me tiene agarrada'", añadió la vecina, quien reconoció que en un momento fue hasta su domicilio para buscar un palo y cuando regresó al canal la mujer ya no estaba.

Las autoridades locales recuperaron el cuerpo sin vida de la anciana en el agua, y un trampero capturó al caimán, que medía unos 3,3 metros de largo, según informó la comisión de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC por sus siglas en inglés). En tanto, indicaron que el perro sobrevivió al ataque.

Según indicó la FWC, los ataques de este tipo son raros, en la última década ha habido en el estado de Florida un promedio de ocho mordeduras por año no provocadas que requirieron atención médica. Además, la probabilidad de que un residente resulte gravemente herido durante un incidente no provocado con un caimán es aproximadamente de una entre 3,1 millones.