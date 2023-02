Una joven polaca asegura ser Madeleine McCann y pidió un ADN

Madeleine McCann, la niña británica, desapareció hace 16 años. Para ser exactos, fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007 en Portugal. Estaba de vacaciones con su familia. Desde aquel momento, nada se supo de ella. Se buscaron miles de pistas, ideas, caminos. De hecho, las últimas investigaciones apuntan contra el condenado por violación alemán Christian Brueckner.

Pero de repente y para sorpresa de todos, una joven asegura ser la niña. Se trata de una muchacha polaca de 21 años. En la cuenta de Instagram @iammadeleinemcann la chica, que reside en Polonia, aseguró que puede comprobar que ella es realmente la nena desaparecida en 2007.

Al mismo tiempo, comentó que estuvo en contacto con el primo de Madeleine y él le contestó que existía la posibilidad de hablar y encontrarse con los padres de la niña, Kate y Gerry, para realizar una prueba de ADN.

"Creo que puedo ser Madeleine porque: fui víctima de un pedófilo alemán (Peter Nay) que se parece a la foto número 48 del sitio web findmadeleine.com, tengo una marca en el mismo ojo, pero mi marca está descolorida (…) tengo forma similar de cara, orejas, labios y tenía el espacio entre los dientes", explicó la chica.

A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de mensajes al respecto, tanto a favor de la chica como en contra.

“Creo fielmente que la chica que dice que podría ser Madeleine McCann si no es ella es una niña secuestrada. O sea, esa familia, ¿cómo que no tienes la partida de nacimiento?, ¿cómo que no quieres hacerle una prueba de ADN a la que en teoría es tu hija?”, comentó una usuaria en Twitter.

Otra mujer remarcó: “Apareció una chica que dice ser Madeleine McCann. Pidió hacerse un test de ADN y la familia aceptó. Un medio dijo hace un tiempo que Madeleine iba a aparecer en el 2023-2024 en la zona de Alemania”.

“Yo creo que la tipa que dice ser Madeleine McCann no es más que una niña con ganas de fama, y los padres deberían literalmente denunciarla”, expresó otro usuario.

También hay personas que comparan las fotos de las muchachas y toman partido. “Pero… ¡Si no se parecen en nada! Madeleine tiene ojos más grandes y separados”, publican unos, mientras que otros contestan: “Tienen hasta el mismo gesto, no sé. Ojalá sea Madeleine McCann…”.