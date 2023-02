Una de las víctimas del asalto en Viña del Mar expresó su bronca de lo ocurrido

Un día después de que se viralizara un video, en el que se ve cómo seis adolescentes atacaban brutalmente a un matrimonio de turistas argentinos en el Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, una de las víctimas brindó detalles de lo ocurrido: "La sacamos muy barata", dijo el hombre, al tiempo que reveló qué estaban haciendo en momentos en que fueron blanco del asalto.

El hombre, que trabaja como periodista en Multimedio SRT, de la provincia de Córdoba, dijo que "todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé parado un segundo, mirando, y me agarraron".

Uno de los videos que se dieron a conocer mostraron cómo Ariel Mansilla, uno de los turistas atacados, fue sorprendido por la espalda y arrojado al suelo rápidamente por uno de los delincuentes, todos menores de edad. En ese momento, uno de los cómplices le pegó una patada en el pecho a la esposa del periodista.

Ariel Mansilla, el turista argentino atacado en Viña del Mar

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, dijo Mansilla. Junto con su pareja, sufrieron el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro. “Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, culminó.

Carabineros informaron que más de 20 menores habían sido detenidos en los últimos días en las afueras del mall villamarino. La mayoría de ellos quedaron detenidos, pero al ser menores quedaron en libertad.

La palabra del mall

Juan Carlos Manríquez, abogado del Mall Marina, sostuvo que fue un "ataque sistemático", en referencia al modus operandi de la banda integrada por, al menos, 10 menores de edad. Por su parte, la letrada Francisca Castro reconoció lo difícil que le resulta al Ministerio Público la internación provisoria de los jóvenes responsables de intimidación, robo o violencia.

Desde la policía (carabineros), expresaron que se trata de robos sorpresa con portación de arma blanca. En las últimas semanas se reportaron más de 140 controles de identidad.