Video: ucranianos le dieron té a un soldado ruso rendido y lo comunicaron con su madre

Una curiosa filmación difundida en redes sociales parece mostrar un acto humanitario de civiles ucranianos hacia un joven soldado ruso. En las imágenes se puede ver al uniformado consumir aceleradamente un vaso de té y una pieza de pastelería, mientras la gente a su alrededor sostiene mas comida y un teléfono en comunicación con su madre.

La publicación que dio a conocer el video fue la hecha por Christopher Miller, corresponsal de BuzzFeed, en su cuenta de Twitter. "Compara la compasión aquí con la brutalidad de Putin", escribió el periodista en alusión a la escena que conmueve a miles en internet y medios de comunicación.

En el registro, que habría sido extraído de la plataforma Telegram, se escucha a alguien fuera de cámara decir en ucraniano: "Los soldados no saben por qué están aquí. Estos son jóvenes, no es su culpa", según la traducción que compartió el diario US Sun. Como se puede apreciar, el joven no puede hacer otra cosa que comer y beber lo que le dieron, y no emite palabra ante lo que ve en la pantalla. No obstante, al final, rompe en llanto y practica un gesto de saludo con un beso hacia quien aseguran que era su madre.

"La forma en que se traga el té y la comida parece que no comió en días", comentó un usuario de Twitter conmovido por el video.

En medio de los ataques rusos a Kiev, Jarkov y otras cinco ciudades ucranianas esta semana, el Ministerio de Defensa de Ucrania difundió un comunicado en el que llama a las familias de militares rusos hechos prisioneros a que se pongan en contacto con ellos para rescatarlos y llevarlos de nuevo a casa.

"Se tomó la decisión de entregar las tropas rusas capturadas a sus madres si vienen a recogerlas a Ucrania, a Kiev", escribieron en Facebook. En la misma publicación se indicaban las vías de contacto a las que se podían dirigir las madres de los militares prisioneros para poder llevarlos a casa.