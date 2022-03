Video: así llegó Chiche Gelblung a la guerra en Ucrania

El periodista Samuel Chiche Gelblung viajó a Polonia para intentar cruzar a Ucrania para cubrir la guerra en el lugar de los hechos, luego de que Rusia invadiera ese país el jueves 24 de febrero.

El periodista, de 78 años, con una vasta experiencia en los medios es el enviado especial de Crónica HD en el que tiene un espacio propio hace un largo tiempo y por el que realizó el anuncio.

“Yo cubrí muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. No me da miedo”, dijo Gelblung al confirmarle la noticia a Tomás Méndez, periodista cordobés que también cuenta con un programa por esa señal televisiva.

El comunicador indicó que su decisión se basó el en compromiso social que tiene con la gente y afirmó que “es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, la verdad es que siempre pensás que no te va a pasar nada”, completó antes de viajar.

Durante su primer día de cobertura para Crónica HD junto al camarógrafo Marcelo Álvarez, el periodista de 78 años salió al aire desde una ruta de Polonia, adelantó cuáles serán sus próximos pasos y contó qué está ocurriendo en el área de combate.