Ucraniano contó cómo viven la guerra: “Cada vez que vamos a dormir está la incertidumbre"

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lleva 14 días manteniendo en vilo al mundo, no solo por lo que se vive en el país de Europa Occidental, sino también por las consecuencias político económicas que está causando a nivel planeta.

Si bien, “la situación está controlada, no hay peligro para la gente en la capital. Hay mucho ánimo porque son 14 días de la guerra y los rusos no lo logran. Eso da ánimos, Ucrania no va a rendirse”, reflexionó Oleksandr Slyvchuk, analista internacional ucraniano que vive en Kiev.

En el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda, Slyvchuk relató: “La capital fue preparada desde los primeros días de la guerra, pero después de dos semanas de guerra aquí los militares esperan el posible ataque a la capital”.

Y agregó: “Ahora mismo, la capital parece como una fortaleza, con muchos puntos de control, con trincheras a la entrada, muchísimos soldados en las calles. Como civiles no hay más que hacer, nos quedamos en nuestras casas".

Al respecto, destacó que desde su lugar, "como analista político que hablo español puedo informar. No sé cómo manejar la ametralladora, pero sé hacer otras cosas. Hoy toda la ciudad está trabajando y funcionando para las necesidades de la guerra”.

Slyvchuk, sostuvo que en el día a día “funcionan los supermercados, es posible comprar alimentos. No hay hambre, la gente de la Capital no sufre. Es posible sacar dinero en efectivo, pero con límites, no más de 300 dólares, es posible también pagar con tarjeta. Tenemos toque de queda y la gente prefiere quedarse en sus departamentos, sale solo para ir al supermercado y a pasear al perro, no hay ganas de ir al parque o pasear con los niños”.

“Cada vez que vamos a dormir está la incertidumbre de que algo puede pasar por la noche, pero la gente que vive en las ciudades orientales sufre mucho. Anoche hubo bombardeos y la gente pierde sus departamentos, sus ahorros, sus coches en un solo minuto. Ahí se sufre mucho más que en la Capital, que está bien protegida”, advirtió.

Con respecto a los bombardeos, explicó: “Es posible un desastre ecológico nuclea,r porque ahora Rusia controla dos plantas nucleares, incluso Chernóbil, que este miércoles fue desconectada de la electricidad. Es posible que eso sea un impacto a la ecología. Aunque, entiendo que el uso de misiles nucleares no pasará, porque es una cosa bastante sensible para el occidente”.

"El posible uso de misil nuclear para atacar puede ser el final para la economía rusa porque es una violación de los derechos internacionales. Los rusos no creo que estén tan locos para utilizar los misiles nucleares, pero pueden utilizar otras cosas”, concluyó.