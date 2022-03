"Llevate a mi hija": el desolador pedido de un ucraniano a una periodista argentina

Sol Macaluso nació en Argentina y trabaja en la televisión y los medios de comunicación de España, país en el que vive desde hace algunos años. Desde que Rusia invadió Ucrania, la periodista se dirigió al país europeo para brindar información en vivo desde Leópolis, a unos 500 kilómetros de Kiev; para ello, compartió equipo con Max, el ucraniano que hizo de guía para las coberturas que transmitía el canal.

Durante una salida en directo para El programa de Ana Rosa, la reportera contó que su compañero tomó una drástica decisión y le pidió apoyo para cuidar a su hija. “Es muy duro que se tengan que quedar, dejar a su familia y que vengan y te digan 'por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada'”, relató Sol, quien después amplió la descripción de esta dramática situación en su cuenta de Instagram.

Como Max resolvió dejar su trabajo en el canal para tomar las armas e incorporarse a la defensa de su tierra, acudió a su compañera para darle un entorno seguro a su niña. Consultada por el estado de la criatura, la periodista aseguró que se encuentra a salvo y en camino a Barcelona.

"Quiero llevar tranquilidad, porque hay muchos mensajes preguntando por Danna. Está con una compañera de nuestro equipo de trabajo que se la va a llevar a Barcelona. Están ahora de camino a Varsovia, en Polonia", detalló. Asimismo, contó que iba a tomar el mismo viaje pero decidió quedarse un tiempo más trabajando en Ucrania.

"No lo tengo claro. Ayer me iba a ir y he decidido quedarme por el compromiso que tengo ahora con la profesión y, sobre todo, con mi camarógrafo Stefan", reflexionó.

En conclusión, la argentina se vio involucrada en una historia como la que viven miles de ucranianos que ven su familia y trabajo afectados por un conflicto que se intensifica cada día que pasa.