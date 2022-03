La odisea de un argentino que escapó de Ucrania: "Parecía un apocalipsis"

Un joven argentino y su pareja vivieron una verdadera odisea al intentar escapar de Ucrania, lugar donde se encontraban de vacaciones cuando fueron sorprendidos por el ataque de ruso. Aseguraron que se sintieron desamparados por la Embajada y que no recibieron ayuda diplomática.

Se trata de los rosarinos Pato Bonato y Denisse Garraza, quienes contaron en FM 91.7 cómo fue la travesía que tuvieron que transitar para poder dejar el país europeo en medio de los bombardeos.

"La salida fue caótica. Nos despertamos con el sonido de las sirenas indicando que había comenzado la guerra", manifestó Bonato y agregó: "En el lugar en el que nos encontrábamos estaba todo muy tranquilo, porque era una ciudad del Este, justo al límite con Polonia, por lo tanto la previa no se vivía en el ambiente".

El argentino dijo que las tratativas para salir de Ucrania fueron una verdadera odisea, ya que "cuando intentamos escapar, estaba todo agotado, porque mucha gente estaba en las mismas condiciones, por lo que compramos dos boletos de colectivos que nunca llegaron. Así que tuvimos que tomarnos otro micro. Nadie entendía nada, parecía un apocalipsis de supervivencia en el que cada uno buscaba poder escapar de esa situación", explicó.

Bonato contó que "en el colectivo que pudimos abordar tuvimos que pagar en mano al chofer, luego estuvimos mucho tiempo parados en la frontera para abandonar Ucrania".

Los momentos de tensión se agudizaron cuando los hombres que iban en el micro debieron descender, ya que "se decretó en medio de los ataques la ley que les impedía dejar el país".

El rosarino manifestó que al llegar a Polonia estuvieron unas horas en Katowice, para luego partir a Dinamarca, ya que "consideramos que era más seguro y ahora aspiramos a llegar al Reino Unido".

El papel de la Embajada argentina

Con respecto a la Embajada argentina, el joven expresó: "No nos ayudaron en nada, además, nos pedían información a nosotros, por lo que estaban lejos de ayudar. En la previa les consultamos cómo proceder para poder seguir el protocolo. Nos respondieron que cómo no éramos residentes de Ucrania si no turistas que nos encontrábamos de paso, no correspondía una ayuda directa como la que ellos estaban dando a los residentes".

Y amplió: "Tuvimos que rebuscar por nuestra cuenta, la ayuda de la Embajada fue nula. No tengo nada positivo que decir de ellos, la contactamos en un momento difícil y no nos dio una solución, sino que todo lo contrario".

Bonato llevó tranquilidad al decir que ya "estamos a salvo en Dinamarca, siguiendo las noticias del día a día, esperando que todo esto se solucione o que afloje ese nivel de tensión que se está viviendo con la guerra, ya que dejamos muy buenas relaciones por más de que nuestro paso fue breve. Nos pareció un excelente país que no merece lo que está pasando", concluyó.