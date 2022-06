El actor estadounidense Ben Stiller, embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas que llegó ayer a Kiev para entregar ayudas humanitarias, le dijo hoy al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "Eres mi héroe".

El comediante, productor y cineasta neoyorquino también le dijo al mandatario: "Ya habías hecho una gran carrera como actor", a lo que Zelenski retrucó: "No tan grande como la tuya", según puede verse en el video del encuentro en el Palacio de Gobierno subido a YouTube y relatado por Ansa.

Stiller explicó que "es muy difícil comprender lo que está pasando aquí, si no se lo ve en persona. Hoy fui a Irpin y vi tal nivel de destrucción. Una cosa es verlo a través de la tele y las redes sociales, y otra es verlo aquí, hablando con las personas".

El premier ucraniano apuntó que "no es interesante hablar de la guerra todo el día, pero para nosotros es muy importante para que las personas no se olviden y para que no se reduzca la presión sobre Rusia".

El 30% de la infraestructura ucraniana ya fue destruido por tropas rusas

Al menos 30% de la infraestructura de Ucrania resultó dañada o destruida por los ataques de las tropas rusas, lo que representa una pérdida superior a los 100.000 millones de dólares que tardará como mínimo dos años en recuperarse, dijo el Gobierno ucraniano.

La estimación fue hecha por el ministro de Infraestructura, Oleksandr Kurbakov, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

“Casi todos los componentes de nuestra infraestructura de transporte se han visto afectados de una forma u otra”, admitió el funcionario.

Kurbakov señaló también que más de 300 puentes en rutas nacionales fueron destruidos o dañados, más de 8.000 kilómetros de rutas necesitan reparación y decenas de puentes ferroviarios fueron volados.

Además, en una entrevista con el diario francés Le Monde reproducida parcialmente por la agencia de noticias rusa Sputnik Kurbakov dijo que, para exportar granos, Ucrania intenta aumentar sus capacidades materiales y técnicas a través de la comunicación ferroviaria con Polonia y Moldavia y el puerto de Izmail en el Danubio.