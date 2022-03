Tragedia en Querétaro: testigo contó que "picaban la cabeza con picahielos" a un fallecido

El estadio La Corregidora fue escenario de una pelea entre facciones de equipos sin precedentes en la historia del fútbol mexicano. Las imágenes y videos de la batalla masiva, que obligó a suspender el encuentro entre el local Querétaro y Atlas a los 62 minutos, muestran espeluznantes escenas de un desastre que dejó, en teoría y aún sin confirmación oficial, entre 17 y 25 fallecidos. En tanto, de acuerdo al gobierno local, 26 personas resultaron heridas.

Uno de los testimonios más crudos de la fatídica jornada que conmociona al mundo y a los fanáticos del deporte fue el de un joven hincha de Atlas que estuvo en las tribunas durante los disturbios. Con la cabeza vendada debido a una lesión, contó lo que vio ante la prensa y aseguró que si bien las autoridades habían desmentido las supuestas cifras de víctimas fatales, el pudo presenciar que hubo "varios muertos".

"Ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picahielos, ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa", relató el testigo.

Asimismo, afirmó que un amigo suyo fue uno de los que murieron en la trifulca. "Es un amigo de aquí de la Barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto", se excusó al ser consultado por los periodistas.

Más adelante en el relato, aseguró que usó una remera para cubrirse de los ataques y que la herida en la cabeza por la que requirió atención médica se la produjo "un policía que le pegó con una macana". Por otra parte, anticipó que probablemente no vuelva a las tribunas para ver a su equipo.

Durante una conferencia de prensa que dio a propósito del trágico y violento episodio, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, desmintió que se hayan contabilizado muertes y aseguró que "usarán toda la tecnología para dar con cada uno de los involucrados en estos hechos".

"Esto no quedará impune. Me dirijo a ustedes, los criminales: No importa donde estén, donde hayan nacido, o donde se escondan. Voy a dar con ustedes. Lo que hicieron ayer lastimó y ofendió a todas las familias: queretanas y del país. Lastimaron a visitantes, cuando somos ejemplo de hospitalidad", advirtió el mandatario.