¿Tendrá que dejar el gobierno? Vladimir Putin y sus graves problemas de salud

Medios internacionales y centros de investigación remarcaron que Vladimir Putin padece de Parkinson y un tipo de cáncer del que no se conocen detalles, a pesar de que el Gobierno ruso insiste en negar estas versiones.

El analista político y ex funcionario del Kremlin, Valery Solovei, aseguró al diario británico The Sun que el mandatario padece de Parkinson y cáncer.

"El segundo diagnóstico es más peligroso que el primero: el Parkinson no amenaza el estado físico, sino que limita las apariciones públicas", mencionó el ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, según The Sun.

Por su parte, el instituto de investigación, Robert Lansing, aseguró en uno de sus artículos de esta misma semana que la salud de Putin empeora en forma acelerada generando dudas sobre si es capaz de mantenerse en sus funciones para finales de año.

“Las estimaciones del consenso coinciden en que el régimen está a punto de cambiar en el invierno de 2022-2023. De lo contrario, el Kremlin corre el riesgo de ser dirigido por un hombre discapacitado, con un grupo despersonalizado de personas gobernando el país”, señala el reporte.

El centro de investigaciones obtuvo información de los grupos de presión rivales del Kremlin, quienes aseguraron que en noviembre de 2020 el presidente ruso estaba pasando por situaciones de salud física y mental.

“El corto período entre los primeros signos, cuando los rumores de la enfermedad diagnosticada se difundieron en el círculo íntimo de Putin, y los indicadores visibles del problema, significa que la enfermedad está progresando con bastante rapidez, ya que Putin se ve obligado a consultar a sus médicos varias veces a la semana”, explica el reporte sobre el tema.