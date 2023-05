Sin escrúpulos: les dijo a sus amigos que se moría y los estafó en 400.000 euros

Un periodista deportivo español fue separado del programa para el que trabajaba en la cadena radial COPE tras ser acusado de estafar a sus compañeros de equipo en más de 400.000 euros simulando padecer un cáncer terminal y estar afrontando un costoso tratamiento en una clínica donde no hay registro suyo.



Guillermo 'Willy' Valadés, productor y encargado de redes sociales del programa Tiempo de Juego, es el protagonista de este curioso caso al que el diario El Mundo le dedicó una extensa crónica.



Según el matutino, citado por el diario BAE, el periodista en cuestión había creado un grupo de Whatsapp llamado “Pequeño Willy” al que había incorporado a sus compañeros de programa -colegas a quienes conoce desde hace más de 20 años y con los que trabajó también en la Cadena Ser- junto a amigos de la infancia y que funcionaba como una especie de “diario” donde iba dando cuenta de los avances de la enfermedad como parte de un relato que sostuvo los últimos 6 meses y que ahora se sospecha ficticio.



Y si bien allí no les pedía directamente ayuda, las dificultades por las que aseguraba estar atravesando por “un cáncer cerebral con metástasis en la espalda” rápidamente activaron la solidaridad del grupo y, en el caso de sus colegas de COPE, no dudaron en donarle la prima mensual que recibían por haber superado una determinada cantidad de televidentes y que normalmente era repartida entre todos.



“El tumor sigue revoltoso y creciendo. Estamos en 2,9 x 6,8 [centímetros] (...) Está fuera de control”, dice en uno de sus envíos al grupo, según publica El Mundo. “La metástasis de la columna se está complicando, y bastante. Hoy me han vuelto a inyectar morfina”, dice en otra parte.



El periodista, de 55 años, tiene una hermana mayor que fue condenada a 3 años de cárcel en el 2013 por haber estafado a un banco.



Hace unos días, el equipo de Deportes de COPE descubrió que nadie con el nombre de Guillemo Valadés figuraba como paciente de la Clínica de Navarra y le pidió explicaciones al periodista que durante algunos días estuvo escondido y que después utilizó argumentos que no convencieron a nadie.