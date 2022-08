¿Se va? El Papa Francisco habló sobre la posibilidad de renunciar

Durante una rueda de prensa que mantuvo en su vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco respondió una consulta que viene sonando fuerte: la posibilidad de retirarse. La sorpresa fue que el Sumo Pontífice afirmó que "la puerta está abierta".

Francisco, de 85 años, dijo que "no sería una catástrofe" renunciar, aunque aclaró que no ha pensando realmente en eso, simplemente no lo descarta. Fue cuando volvía al Vaticano después de haber estado seis días en Canadá y despertó curiosidad entre quienes lo escuchaban durante unos 45 minutos.

Es un tema que, además, surge después de que la máxima autoridad de la Iglesia católica se mostró en varias oportunidades con dificultades para caminar, entre otras cosas.

El Papa ya había hablado sobre la posibilidad de dejar su cargo e incluso se refirió a su salud varias veces. La realidad es que tiene que moverse en silla de ruedas por un problema en la rodilla, que le impide caminar con facilidad y estar mucho tiempo de pie.

Es por eso que afirmó que no cree que pueda seguir con el mismo ritmo, sobre todo en los viajes que siempre ha hecho. "A mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar fuerzas para poder servir a la Iglesia o, al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado", dijo en la conferencia.

De hecho, tuvo una jornada intensa en Canadá, ya que viajó desde Quebec a Iqualuit para reunirse con con la población de los inuit. Sin embargo, en otras ocasiones ya desmintió que fuera a renunciar, sobre todo después de diversos rumores sobre eso.

Este sábado, finalmente, el Sumo Pontífice especificó que es una de las opciones a futuro, lo que seguiría el ejemplo del Papa Benedicto XVI, que dejó el pontificado en 2013, lo que causalmente le dio el pase a Francisco.

Así, Bergoglio aseguró que todavía no ha llamado a su puerta la renuncia, "pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello".

"Se puede cambiar de Papa, no hay ningún problema", agregó y explicó que cualquier decisión será "la voluntad del Señor". "Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas a rincón". Para finalizar indicó que los médicos creen que se podría operar la rodilla, pero no lo hará porque tiene un problema con la anestesia.

El año pasado le afectó durante una operación de colon y todavía tiene algunos efectos. Pero, a pesar de todo, el Papa aseguró que intentará seguir con os viajes porque "es una manera de estar cerca de la gente y es un modo de servir".