Se cumplen seis días sin noticias de los mineros atrapados en México

Siguen pasando los días y no hay noticias de los mineros. Coahuila es el centro de atención desde el último miércoles, cuando quince trabajadores de una mina de carbón fueron sorprendidos por un enorme escape de agua en uno de los pozos de dicho lugar. Cinco de ellos pudieron escapar a tiempo, pero el resto permanece aislado, y no hay noticias de señales de vida.

El rescate se prolonga sin progresos palpables. El lunes, a las dos y media de la tarde, un soldado del Ejército mexicano descendió al interior de los pozos por unos minutos, con el fin de inspeccionar el estado en el que se encontraban, pero no hubo resultados.

Las probabilidades de rescatar a los mineros disminuyen minuto a minuto. Los 10 hombres se encuentran atrapados a 60 metros de profundidad desde hace 6 días, sin comida ni agua potable, con una inundación que llegó a registrar 40 metros de profundidad. La única posibilidad de vida que podrían barajar los familiares y los expertos rescatistas es que los mineros hayan encontrado una burbuja de aire para poder resistir.

La profundidad de los pozos es de 60 metros, y el nivel del agua rondaba los 40 metros en el momento del derrumbe. En el lugar se encuentran 19 bombas especiales que drenan el líquido, pero no todas están funcionando. Así y todo, se extraen 386 litros por segundo, según pudo constatar el gobierno de Coahuila, pero a medida que se saca el agua, vuelve a filtrarse. Esto complica y ralentiza muchísimo el trabajo de rescate.

No se sabe cuándo podrían salir los obreros. Algunos esgrimen que podría ser a mediados de esta semana, pero no es seguro. Seis buzos expertos trabajan en el sitio, pero no han podido ingresar a los túneles todavía. Se han introducido cámaras para comprobar cómo se encuentran los pozos, los cuales tienen agua "en calma" en su interior.

Los cinco mineros que pudieron escapar a tiempo realizaron un mapa de los túneles, lo que ayuda a identificar el lugar donde vieron por última vez a sus compañeros.