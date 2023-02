Presidenta Boluarte insiste al Congreso que adelante las elecciones

La mandataria interina de Perú, Dina Boluarte, que enfrenta ya dos meses de violentas protestas masivas, con cerca de 60 fallecidos y cientos de heridos, insistió en la jornada de este martes 7 de febrero en que el Congreso es el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y, aclaró también, que no dimitirá.

Declaraciones de Boluarte

"La reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben de analizar esta situación y expedirse. Nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar", dijo Boluarte a medios de prensa durante una visita a la sureña región de Arequipa.

violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad

Decisión del Congreso

Estas declaraciones ocurren cuatro días después de que la Comisión de Constitución del Congreso decidiera bloquear hasta el mes de agosto próximo cualquier debate sobre un posible adelanto de los comicios. En consonancia, determinó también postergar cualquier discusión que promueva la remoción de la Presidenta y los legisladores. Un pedido que se transformó en un constante clamor popular, que sacude al país desde diciembre y que dejó decenas de muertos.

Congreso de Perú

La decisión del poder legislativo mandó al archivo un proyecto de ley que envió la propia Boluarte y que planteaba que las elecciones generales se celebraran en octubre próximo, casi tres años antes de la fecha prevista por la ley electoral, estipulándolas para 2026.

Postura del Gobierno

La actual Jefa de Estado, que no se manifestó hasta ahora, tras el archivamiento del proyecto, sostuvo que no hay "ningún silencio ni complicidad" de parte de su Gobierno. "No nos vamos a detener en reclamar por la propuesta que enviamos", agregó Boluarte.