Moscú aseguró que la OTAN está "de facto en guerra" contra Rusia

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que la OTAN está "de facto en guerra" contra Rusia. Lo hizo en una entrevista que concedió al diario Izvestiya, donde además agregó que "la OTAN actúa en bloque" no como "adversarios convencionales", sino como "enemigos".

Al mismo tiempo, se refirió a Francia, Reino Unido y los Estados Unidos y expresó que "están ahora en la misma organización que está de facto en guerra con nosotros, está en confrontación armada directa con nosotros, dadas sus armas en Ucrania. No hay necesidad de ocultar nada, no hay necesidad de endulzar nada, tenemos que llamar a las cosas por su nombre".

Peskov comentó que Rusia se estaba preparó para conversaciones sobre garantías de seguridad antes del inicio de la invasión a Ucrania, pero Occidente no quería tenerlas. "Ciertamente hubo una preparación muy seria, aunque todo se desarrollaba con bastante dinamismo. [...] Todos estaban dispuestos a negociar, pero Occidente no estaba preparado para eso, simplemente no lo querían", aseguró.

Por último, denunció que Occidente no desea entablar conversaciones. "Si hubieran querido, se habrían sentado a la mesa de negociaciones", expresó. Aseguró que Rusia busca una forma pacífica de alcanzar sus objetivos pero que no hubo iniciativas recientes de los líderes de Alemania, Olaf Scholz, y Francia, Emmanuel Macron, para contactar con el mandatario. "Hemos oído muchas declaraciones de Scholz y Macron diciendo que seguirán comunicándose con Putin para buscar formas y medios de salir de la situación. Sin embargo, no ha habido iniciativas recientes", resaltaron.

Putin, por su parte, expresó que Occidente nunca dudó en utilizar a los extremistas en su beneficio y en contra de Rusia. Al mismo tiempo, comentó que es necesario identificar y reprimir a quienes intentan dividir a la sociedad rusa. Por eso instó al Servicio de Seguridad Federal ruso a poner fin a los intentos de "toda esa basura".

Por eso, instruyó que se desplegara una vigilancia especial en la frontera. "Ahora allí está desplegada una agrupación compuesta por [efectivos de] órganos fronterizos, aviación del FSB, fuerzas armadas y la Rosgvardia. Su tarea es poner una barrera contra grupos de sabotaje, frustrar intentos de transportar ilegalmente al territorio ruso armas y municiones", expresó Putin.