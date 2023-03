Medios de prensa ingleses realizan consulta ciudadana por la soberanía de Malvinas

El pasado jueves 2 de marzo, la Cancillería argentina notificó formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la determinación de poner punto final al pacto bilateral firmado en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, con relación a las Islas Malvinas.

Desestimación del Acuerdo “Foradori – Duncan”

En coincidencia, el propio titular de las Relaciones Exteriores del país sudamericano, Santiago Cafiero, fue quien notificó al secretario para las Relaciones Exteriores inglés, James Cleverly. El argumento esboza que Argentina considera como finalizado y sin efecto el Comunicado Conjunto del 13 de setiembre de 2016 conocido como acuerdo “Foradori – Duncan”.

Reacción británica

En consecuencia, a los pocos días de que el Canciller argentino diera a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de twitter, su homólogo inglés no tardo en emitir un comunicado a través de la misma red social.

En el respectivo “tweet” manifestó su decepción al anuncio del funcionario del Palacio San Martín y rechazó de forma contundente la invitación a retomar negociaciones sobre la soberanía del archipiélago, a su vez, que afirmó: “Las islas Malvinas son británicas. Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro: ellos eligieron seguir siendo un territorio de ultramar autónomo de la corona”.

Encuesta sobre soberanía

A raíz de los acontecimientos, el medio londinense, “Politics Polls”, se hizo eco de la reciente disputa y lanzó una encuesta en la red social Twitter, acompañada del siguiente mensaje: “The UK has insisted the Falkland Islands are British after Argentina broke a co-operation deal and pushed for talks about the islands’ sovereignty. Who do you think the Falkland Islands belong to?”. Lo que se traduce como: “El Reino Unido ha insistido en que las Islas Malvinas son británicas después de que Argentina rompiera un acuerdo de cooperación, presionando por conversaciones sobre la soberanía de las islas. ¿A quién crees que pertenecen las Islas Malvinas?”.

En la consulta del medio inglés se puede votar libremente si, a título exclusivamente del lector, se considera que las Islas Malvinas le pertenecen a Reino Unido o a la Argentina.