Lula recibió dos importantes apoyos de cara al balotaje

Luego de que Jair Bolsonaro recibiera el apoyo de los gobernadores del sur, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió el espaldarazo de relevantes figuras de la política brasileña. Esta puede representar la victoria para el expresidente.

Dos apoyos claves

Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), quien terminó en la tercera posición en las elecciones del domingo con el 4,16% de los votos, expresó que respalda a Lula en el balotaje del 30 de octubre. En un discurso en San Pablo, comentó: “Por el amor que le tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, por el coraje del que nunca he carecido, me disculpo como mis amigos que me imploraron neutralidad para la segunda vuelta”, y luego confirmó: “daré mi voto a Lula porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución”.

Otro nombre clave

El expresidente Fernando Henrique Cardoso también informó que apoyará a Lula en la segunda vuelta. “En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto en Luiz Inácio Lula da Silva”, declaró El expresidente de 91 años,

Cardoso presidió Brasil entre 1995 y 2002 y hoy, en su cuenta de Twitter, publicó: ”voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social”. El histórico dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), era el principal rival electoral de Lula hasta la aparición de Bolsonaro. Sin embargo, comenzaron a acercar posiciones durante la pandemia de coronavirus, donde se reunieron y limaron las asperezas.