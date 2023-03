La orca Lolita, de 2.268 kilogramos será liberada luego de un acuerdo entre un acuario del estado de Florida, en Estados Unidos, y un grupo de ecologistas. El animal se encontraba en cautiverio desde hace más de medio siglo.

Lolita es una orca de 57 años. Fue capturada en 1970 en una cala de Seattle. También se la conoce como Toki, diminutivo del nombre de la ballena, Tokitae, que proviene de los nativos americanos.

Directivos del Miami Seaquarium confirmaron un "acuerdo vinculante" con la organización sin fines de lucro “Amigos de Lolita” para devolver a la ballena, que se retiró de las actuaciones, a un hábitat oceánico en el noroeste del Pacífico en un plazo de dos años.

Sin embargo, primero deberán obtener la aprobación federal para llevar el traslado adelante.

El acuerdo se gestó durante años y comenzó cuando la propiedad del acuario pasó a manos de The Dolphin Co. Esa empresa se asoció con una organización sin fines de lucro para proporcionar atención médica a la ballena. Antes, los propietarios del Seaquarium, SeaWorld Entertainment Inc, ya habían eliminado desde 2016 a las orcas de los espectáculos de manera gradual y Lolita se retiró definitivamente en 2022.

"Encontrar un futuro mejor para Lolita es una de las razones que nos motivaron a adquirir el Seaquarium de Miami", explicó Eduardo Albor, presidente ejecutivo de The Dolphin Co.

Al mismo tiempo, los defensores de los derechos de los animales intentaron durante años que los tribunales otorguen la libertad de Lolita luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica colocara a las orcas en la lista de especies en peligro de extinción en 2015.